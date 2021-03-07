07 Марта 2021
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Общество В России Москва
Роскомнадзор (2013) | Фото:

Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать посты российских СМИ, маркированные как fake-news

Роскомнадзор потребовал, чтобы Facebook восстановил доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ "Взгляд", РБК и ТАСС. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Ранее сообщалось, что администрация соцсети заблокировала посты со ссылками на материалы ТАСС, РБК, Ведомостей и Ъ. В статьях шла речь о том, что ФСБ пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы, которые были причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. На сайте СКР говорилось, что группировка состояла из трех человек в возрасте 18, 19 и 33 лет, а также иных неустановленных лиц. Сообщения были удалены Facebook на основе выводов, сделанных украинской фактчекинговой платформой StopFake, которая заявила, что задержанные якобы не связаны с неонацистами Украины. Facebook заблокировал новость Коммерсанта на эту тему, доступ к посту с заметкой соцсеть не ограничивала.

Роскомнадзор направил Facebook письмо, в котором отмечается, что данные действия администрации соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры.

24 февраля Президент России подписал закон о штрафах за нарушение прав граждан России в интернете, включая цензуру российских СМИ. Ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей.

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Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать посты российских СМИ, маркированные как fake-news

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Теги: Facebook, СМИ, fake-news



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