"Совершил большую ошибку". Ян извинился перед Стерлингом

Боец Петр Ян извинился перед Алджамейном Стерлингом за нанесение запрещенного удара. Ян был дисквалифицирован в поединке со Стерлингом, прошедшем в Лас-Вегасе, из-за удара коленом в партере (когда хотя бы один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях) в четвертом раунде и лишился титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

"Я не хотел наносить запрещенный удар, я просто совершил большую ошибку и поплатился за это", - цитируют спортсмена Известия.

По словам россиянина, он не сразу понял, что нанесенный им удар был запрещенным.

Напомним, изначально чемпионский бой Яна и Стерлинга должен был состояться 12 декабря прошлого года, но был неожиданно перенесен.

Также на турнире выступил еще один российский боец Ислам Махачев. Соперником дагестанца был Дрю Добер из США. Победу удушающим приемом в третьем раунде одержал одноклубник Хабиба Нурмагомедова.Как сообщало Накануне.RU, перед боем Стерлинг обещал Петру Яну, что "размажет его с первого же тейкдауна".