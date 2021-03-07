07 Марта 2021
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новый логотип компании Facebook (2019) | Фото:Facebook

Fake-news. Facebook заблокировал сообщения российских СМИ, основанные на релизах ФСБ и СКР

Соцсеть Facebook заблокировала сообщения ряда российских СМИ о поимке 18 февраля сторонников украинской молодежной радикальной группы "Маньяки. Культ убийц". Материалы были написаны на основе официальных релизов силовых ведомств, однако администрация соцсети сочла эти публикации fake-news.

Коммерсант сообщает, что заблокировали посты со ссылками на материалы ТАСС, РБК, Ведомостей и самого Ъ. В статьях сообщалось, что ФСБ пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы, которые были причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. На сайте СКР говорилось, что группировка состояла из трех человек в возрасте 18, 19 и 33 лет, а также иных неустановленных лиц. Сообщения были удалены Facebook на основе выводов, сделанных украинской фактчекинговой платформой StopFake, которая заявила, что задержанные якобы не связаны с неонацистами Украины. Facebook заблокировал новость Коммерсанта на эту тему, доступ к посту с заметкой соцсеть не ограничивала.

ТАСС, РБК и "Ведомости" заявили, что материалы были написаны на основе официального релиза ФСБ и СКР. Агентство ТАСС намерено обратиться за разъяснениями к Facebook и обратить внимание на случившееся Роскомнадзора. Редакция РБК также направила запрос в администрацию соцсети с требованием провести дополнительную проверку и объяснить решение о блокировке материала. "Ведомости" в своем заявлении обратили внимание на то, что в релизе ФСБ речь шла о задержании не украинских националистов, а их сторонников.

По данным источников Ъ в правоохранительных органах, группу МКУ в 2018 году создал житель Украины Егор Краснов. В нее также входили трое местных жителей Роман Гребенщиков, Илья Шмелев и Александр Симонов. В материалах ТАСС и РБК имена не назывались, как и в официальных пресс-релизах.

Следователь Илья Бичев в интервью StopFake сказал, что не передавал СМИ данных о причастности этих людей к группировке. При этом он отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию, сославшись на тайну следствия.

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Fake-news. Facebook заблокировал сообщения российских СМИ, основанные на релизах ФСБ и СКР

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Теги: Facebook, СМИ, fake-news



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Развитие сюжета:

Ранее 07.03.2021 20:36 Мск Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать посты российских СМИ, маркированные как fake-news

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