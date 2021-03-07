07 Марта 2021
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Спорт В России
Александр Большунов (2020) | Фото: Федерация лыжных гонок России

Лыжник Клебо дисквалифицирован за сломанную палку Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал титул чемпиона мира в германском Оберстдорфе и сразу же его лишился - спортсмена дисквалифицировали за столкновение с российским лыжником Александром Большуновым.

Большунов, финишировавший третьим в гонке с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем на Чемпионате мира, заявил, что не придет на церемонию награждения. На финишной прямой произошло столкновение российского спортсмена с норвежцем Йоханнесом Клебо, в результате чего у Большунова сломалась палка. Клебо стал чемпионом мира, серебро завоевал его соотечественник Эмиль Иверсен.

"Я думаю, все видят, что было, я сейчас пошел домой, пускай, что хотят, то и делают, потому что если против нас идут, то сразу могут дисквалифицировать меня, но никого другого. У меня нет слов. Я не знаю, что говорил [мне] Клебо, я даже не собираюсь сегодня на награждение, это было нечестно", - сказал Большунов.

Клебо был дисквалифицирован, второе место было присуждено Большунову, победа перешла Иверсену, третьим стал Симен Крюгер. Вслед за этим протест подала норвежская команда, он не был удовлетворен, передает ТАСС

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Лыжник Клебо дисквалифицирован за сломанную палку Большунова

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Теги: александр большунов, столкновение, палка



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