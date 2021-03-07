Минэнерго отрицает проблемы с охлаждением реактора на БелАЭС

Белорусское Минэнерго заявляет, что информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившаяся в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности. Такое сообщение опубликовано в официальном канале Telegram министерства.

"Система функционирует в штатном режиме. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации. Радиационный фон в районе станции в норме", - говорится в сообщении.

БелАЭС - первая атомная электростанция в Белоруссии, типа АЭС-2006. Расположена у северо-западной границы Белоруссии, в агрогородке Ворняны в 18 километрах от города Островец Гродненской области, в 40 км от столицы Литвы — Вильнюса. Физический запуск первого блока АЭС состоялся в августе 2020 года. Официальный запуск первого блока Белорусской АЭС состоялся 7 ноября 2020 года с участием Александра Лукашенко. Основной партнёр Белоруссии в проекте по строительству АЭС — российская компания "Атомстройэкспорт". Россия предоставила Белоруссии и кредит на строительство, на сумму $10 млрд сроком на 25 лет.