07 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область
Дмитрий Красноухов (2021) | Фото: regnum.ru

Союз журналистов готов помочь журналисту Дмитрию Красноухову, которого накануне пытались похитить в Екатеринбурге

Союз журналистов готов оказать поддержку журналисту Дмитрию Красноухову, которого накануне пытались похитить в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте Свердловского союза.

Председатель Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ) Александр Левин, узнав об инциденте, сразу дал поручение связаться с Дмитрием Красноуховым и с представителями полицейского главка. Дело в том, что журналист сообщил: один из тех, кто хотел силой вывести его из кафе, предъявил некое "полицейское" удостоверение. Рассмотреть его толком Дмитрий не успел, поскольку незнакомцы стали забирать у него компьютер и настойчиво пытаться вывести из кафе.

Председатель СЖР Владимир Соловьёв заявил в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва", что организация готова вступиться за Красноухова, если попытка похищения действительно связана с его работой. "В любом случае мы будем заниматься этим вопросом, тем более, если этот случай связан с исполнением корреспондентом ИА REGNUM своих профессиональных обязанностей. Это, конечно, опасный прецедент. У нас в Екатеринбурге очень сильное региональное отделение, и я думаю, что они уже занимаются этой ситуацией. <...> Я уже слышал с утра о том, что происходит. Мы обязательно будем сопровождать этот случай, и при необходимости наш центр юридической помощи окажет коллеге всю необходимую помощь вплоть до сопровождения в суде. Наши юристы бесплатно смогут помочь", - заявил Соловьев.

Напомним, неизвестные пытались похитить журналиста уральской редакции ИА REGNUM Дмитрия Красноухова из кафе "Вилка-Ложка", расположенного в центре города, недалеко от Театра оперы и балета.

Инцидент произошел поздно вечером 5 марта. Двое мужчин подошли к нему со спины и попытались силой вывести из помещения. Третий человек находился на некотором расстоянии от нападавших. Дмитрия пытались испугать, заявляя, что он якобы является "наркозакладчиком", и угрожали расправой. Ему при этом сказали: "Ты доигрался. Садись в машину".

Завязалась потасовка, на шум прибежали сотрудники кафе и неизвестные поспешно покинули заведение.

Как сообщил Накануне.RU сам Дмитрий, он пока не знает, связана ли эта попытка похищения с какими-то его публикациями, но не исключает, что похитители пытались воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста.

"Заявление в полицию написано. Пока я не могу связать этот инцидент с какой-то моей публикацией. Я часто поднимаю неудобные темы, но мы делаем это корректно. Однако, если это так, то это воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста и это возмутительно", - высказался журналист.

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Союз журналистов готов помочь журналисту Дмитрию Красноухову, которого накануне пытались похитить в Екатеринбурге

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Теги: Дмитрий Красноухов, журналист, похищение



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