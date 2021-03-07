Сгорело, обледенело и накренилось. В Охотском море спасают судно "Витим"

Судно "Витим", на котором накануне произошел пожар, буксируют в бухту Тихая. Спасательная операция осложняется тем, что корабль обледенел и сильно накренен.

Напомним, в субботу в акватории залива Петра Великого в районе острова Аскольд загорелось рыболовецкое судно "Витим". На его борту находились 30 человек, они на спасательных плотах покинули судно, а затем были подняты рыболовецким судном "Алчан", которое доставило их во Владивосток. Один из моряков повредил руку.

ТАСС сообщает, что сейчас "Витим" взят на буксир спасательным судном "Суворовец", еще один спасательный буксир находится неподалеку. Ожидается, что к берегу корабли придут около часа ночи 8 марта.

"Витим" сейчас имеет крен в 40-45 градусов. Скорость буксировки небольшая, погода благоприятная.