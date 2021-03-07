Симановский отреставрирует здание Театра киноактера в Москве

Уральский бизнесмен Андрей Симановский присоединится к реставрации здания государственного Театра киноактера в Москве. Отметим, Симановский уже несколько лет подряд проводит ремонт школы в Екатеринбурге, украшая ее лепниной и позолотой.

О новом проекте благотворителя рассказал режиссер Никита Михалков в своей передаче "БесогонTV" на YouTube.

Режиссер, отвечая на подозрения Ксении Собчак о возможном скором сносе исторического здания, отметил, что художником Юрием Купером уже создан проект реставрации, в котором учтен внутренний исторический облик здания, передает Коммерсант.

В марте прошлого года Андрей Симановский и Никита Михалков создали Фонд для поддержки Центра театра и кино на Урале. Компания бизнесмена должна спонсировать культурные мероприятия Центра, проходящие в Свердловской области.