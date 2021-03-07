07 Марта 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Обь горит, нефтепровод (2021) | Фото: Накануне.RU

Возгорание Оби в Югре ликвидировано

Возгорание на месте порыва продуктопровода в Югре полностью ликвидировано. Об этом сообщил директор окружного департамента гражданской защиты населения Николай Зайцев на заседании пожарно-технической рабочей группы, которое провела сегодня губернатор Югры Наталья Комарова.

По сообщению пресс-службы правительства Югры, организовано патрулирование на месте пожара "с целью недопуска к этой зоне граждан, в частности, рыбаков".

Генеральный директор АО "СибурТюменьГаз" Александр Тепляков доложил, что последствия происшествия ликвидируются собственными силами предприятия. В ликвидации возгорания задействованы 27 человек личного состава и 12 единиц техники. На данный момент ведется контроль давления на месте повреждения. Потребность в дополнительных силах и средствах отсутствует.

Александр Тепляков напомнил, что по данному продуктопроводу производится перекачка пропан-бутановых фракций. Он является продуктопроводом в двухниточном исполнении. В соответствии с экспертизой промышленной безопасности его резервная нитка, где зафиксировано возгорание, может использоваться до 1 апреля 2023 года.

В настоящее время на месте возгорания работает оперативная группа, в состав которой в том числе по поручению губернатора включены специалисты Росприроднадзора, Ростехнадзора. Ведется отбор проб поверхностных вод с целью оценки ущерба окружающей среде. Все результаты проведенной работы будут опубликованы в открытом доступе.

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Возгорание Оби в Югре ликвидировано

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Теги: Обь, Сибуртюменьгаз, разлив нефти, пожар



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