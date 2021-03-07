Яна и Стерлинга ждет бой-реванш, - UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) намерен организовать бой-реванш между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом, сообщил глава UFC Дэйна Уайт. Напомним, боец смешанных единоборств из Екатеринбурга Петр Ян дисквалифицирован после применения запрещенного приема в отношении Стерлинга.

"Мы организуем реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга. Сделаем это так быстро, как сможем", - заявил Уайт.

До этого 28-летний Ян одержал 15 побед. Это его второе поражение. 31-летнй Стерлинг одержал 20 побед и потерпел три поражения. Бой на турнире UFC 259 прошел без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе, сообщает Коммерсант.

Ян был дисквалифицирован в поединке со Стерлингом, прошедшем в Лас-Вегасе, из-за удара коленом в партере (когда хотя бы один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях) в четвертом раунде и лишился титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Напомним, изначально чемпионский бой Яна и Стерлинга должен был состояться 12 декабря прошлого года, но был неожиданно перенесен.

Также на турнире выступил еще один российский боец Ислам Махачев. Соперником дагестанца был Дрю Добер из США. Победу удушающим приемом в третьем раунде одержал одноклубник Хабиба Нурмагомедова.