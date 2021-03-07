"Меня лишили всего". Петр Ян из-за дисквалификации не получит денег от платных трансляций поединка

Боец смешанных единоборств из Екатеринбурга Петр Ян не получит денег от платных трансляций поединка с американцем Алджамейном Стерлингом из-за дисквалификации после применения запрещенного приема.

"Меня лишили всего, процентов от платных трансляций, титула, всего", - сказал Ян. в разговоре с корреспондентом ТАСС.

В воскресенье Ян был дисквалифицирован в поединке со Стерлингом, прошедшем в Лас-Вегасе, из-за удара коленом в партере (когда хотя бы один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях) в четвертом раунде и лишился титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Напомним, изначально чемпионский бой Яна и Стерлинга должен был состояться 12 декабря прошлого года, но был неожиданно перенесен.

Также на турнире выступил еще один российский боец Ислам Махачев. Соперником дагестанца был Дрю Добер из США. Победу удушающим приемом в третьем раунде одержал одноклубник Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщало Накануне.RU, перед боем Стерлинг обещал Петру Яну, что "размажет его с первого же тейкдауна".