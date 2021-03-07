Дело о госизмене бывшего помощника полпреда УрФО дошло до суда

Дело о госизмене бывшего помощника уральского полпреда дошло до суда, сообщает ТАСС. Мосгорсуд начал рассматривать материалы в отношении Александра Воробьева по существу.

Заседания проходят в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно", дело в отношении бывшего чиновника слушается в общем порядке.

4 июля 2019 года стало известно об аресте чиновника уральского полпредства Александра Воробьева, которого ФСБ заподозрила в государственной измене. Во время следственных действий у него был обнаружен паспорт гражданина Польши и "шпионская" аппаратура. Воробьеву было официально предъявлено обвинение.

По данным следствия, экс-помощник полпреда в УрФО мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну, либо совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации или их представителей. Статья 275 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Вину Воробьев не признает.

Суть обвинений в отношении Воробьева правоохранительными органами, органами следствия, представителями надзорного ведомства или представителями защиты обвиняемого может быть раскрыта только после оглашения приговора. Бывший чиновник сейчас содержится в столичном СИЗО "Лефортово".

За прошедшие два года Лефортовский суд и Московский городской суд избрали и продлили меру пресечения в отношении порядка 20 фигурантов дела, обвиняемых в госизмене и шпионаже.