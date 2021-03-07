07 Марта 2021
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ледоход, Обь (2018) | Фото: ГУ МЧС России по ХМАО

Росрыболовство оценит последствия горения реки Обь для рыб

Росрыболовство направило группу специалистов на место аварии на трубопроводе "СибурТюменьГаз" в районе Нижневартовска для оценки возможного ущерба водным биоресурсам. В сообщении ведомства говорится, что работы начнутся уже сегодня.

В состав группы по оценке последствий вошли представители центрального аппарата Росрыболовства, Нижнеобского территориального управления, а также региональных отделений Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов (ФГБУ "Главрыбвод").

Добавим, что свои проверки ведут прокуратура, Ростехнадзор, Росприроднадзор.

Обь горит, нефтепровод(2021)|Фото: Накануне.RU

В компании, ответственной за инцидент, считают, что инцидент не нанес ущерба окружающей среде и местным жителям.

"6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Участок оперативно локализован, в настоящее время ведется утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода. Ведется мониторинг силами предприятия, в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора. От места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 км. Рисков для населения и окружающей среды нет", - говорится в сообщении "Сибуртюменьгаз".

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Росрыболовство оценит последствия горения реки Обь для рыб

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Теги: Обь, Сибуртюменьгаз, разлив нефти, пожар



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