Ростехнадзор: Заявления об отсутствии угрозы при аварии на газопроводе в ХМАО вызывают серьёзные сомнения

В Ростехнадзоре усомнились, что вчерашняя авария на газопроводе, в результате которой загорелась река Обь, не нанесла урон окружающей среде. Об этом в своем канале Telegram написал представитель ведомства Андрей Виль.

"По предварительным расчётам в аварийном участке подводного продуктопровода ООО "Запсибтрансгаз" (АО "СибурТюменьГаз" управляющая компания) могло находиться порядка 700 тонн ШФЛУ. В этой связи, заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьёзные сомнения", - отметил чиновник.

Он также сообщил, что руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских подписал приказ о формировании комиссии по техническому расследованию аварии. В настоящее время в районе происшествия работает МЧС. "Как только позволят условия, наши инспекторы и другие члены комиссии приступят к изучению ситуации на месте", - добавил Виль.

На место также планируют выехать представители Росприроднадзора, о чем в Instagram сообщала глава ведомства Светлана Радионова.

Участок принадлежит "Сибуртюменьгаз". В компании считают, что инцидент не нанес ущерба окружающей среде и местным жителям.

"6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Участок оперативно локализован, в настоящее время ведется утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода. Ведется мониторинг силами предприятия, в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора. От места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 км. Рисков для населения и окружающей среды нет", - говорится в сообщении компании "Сибуртюменьгаз".