07 Марта 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Обь горит, нефтепровод (2021) | Фото: Накануне.RU

Началась проверка вчерашнего возгорания реки Обь

Прокуратура начала проверку аварии газопровода АО "Сибуртюменьгаз", в результате которой накануне загорелась река Обь. На место происшествия выехали и.о. прокурора района Денис Кынев и Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор Олег Мавлютов.

В ходе проверки будет осуществлен расчет ущерба, причиненного окружающей среде, а также приняты исчерпывающие меры, направленные на возмещение вреда, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

Пожар в акватории реки Обь произошел 6 марта, в связи с аварией на трубопроводе. Ситуация взята на контроль Росприроднадзором. В ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы ведомства совместно со специалистами окружного управления МЧС для установления причин происшествия и оценки нанесенного вреда экологии.

Участок принадлежит "Сибуртюменьгаз". В компании уже прокомментировали инцидент.

"6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Участок оперативно локализован, в настоящее время ведется утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода. Ведется мониторинг силами предприятия, в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора. От места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 км. Рисков для населения и окружающей среды нет", - говорится в сообщении компании "Сибуртюменьгаз".

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Началась проверка вчерашнего возгорания реки Обь

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Теги: Обь, Сибуртюменьгаз, разлив нефти, пожар



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