Уральский боец Петр Ян лишился титула UFC, нанеся запрещенный удар

Сегодня на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе уральский боец Петр Ян проводил первую защиту пояса чемпиона UFC в легчайшем весе. Соперником был американец Алджамейн Стерлинг. Как передает корреспондент Накануне.RU, поединок завершился дисквалификацией спортсмена из Екатеринбурга.

Бой получился достаточно ярким. Петр несколько раз хорошо переводил Стерлинга в партер, но не добивал, из-за чего судья поднимал бойцов обратно в стойку.

Неожиданная развязка наступила в конце четвертого раунда: Ян нанес удар коленом в голову пытающемуся подняться Стерлингу. Тот рухнул на пол и не смог продолжать. По правилам ММА, такой удар является запрещенным.

В клетку вызвали врача, который вынес однозначный вердикт: поединок нужно останавливать. В итоге Петра Яна дисквалифицировали и вручили чемпионский пояс Стерлингу. Сразу после этого американец швырнул его на пол, явно недовольный такой "победой".

Будет ли проведен реванш между бойцами, пока неизвестно.

Напомним, изначально чемпионский бой Яна и Стерлинга должен был состояться 12 декабря прошлого года, но был неожиданно перенесен.

Также на турнире выступил еще один российский боец Ислам Махачев. Соперником дагестанца был Дрю Добер из США. Победу удушающим приемом в третьем раунде одержал одноклубник Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщало Накануне.RU, перед боем Стерлинг обещал Петру Яну, что "размажет его с первого же тейкдауна".