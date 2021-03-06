Президент Венесуэлы привился российской вакциной "Спутник V"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес поставили российскую вакцину "Спутник V", сообщают РИА Новости.

Трансляция велась в Twitter главы государства. Мадуро сообщил, что исполнил обещание, данное своему народу и поставил прививку. По его словам, "все исследования говорят, что российская вакцина генерирует хороший иммунный ответ".

"Спасибо!" — добавил он по-русски.

Отметим, что сегодня главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину от COVID "Спутник V", а премьер-министр Словакии Игорь Матович отказался возвращать российскую вакцину, заявив, что препарат нужен Словакии.