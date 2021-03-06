06 Марта 2021
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Обь горит, нефтепровод (2021) | Фото: Накануне.RU

В Югре горит Обь: из-за аварии на подводном трубопроводе произошел ралив нефти

В акватории реки Обь в окрестностях Нижневартовска произошла авария на трубопроводе. Местные жители в социальных сетях сообщают о взрыве и крупном пожаре, кадры которого разлетелись по интернету, передает корреспондент Накануне.RU.

"Горит река Обь. Человек ехал на снегоходе, посмотрите, что с ним стало. Посмотрите, что стало стало снегоходом. По реке где-то идет нефть, потому что нефтью воняет очень сильно. Местоположение где то в трех километрах ниже от Ермаковской переправы. Смотрите, что творится на реке. Пламя прямо фонтаном бьет, смотри, струя какая", - говорит один из очевидцев события на видеозаписи, опубликованной telegram-каналом Baza.

Сообщается, что пострадавший был госпитализирован в городскую травматологию с ожогом лица.

ЧП произошло на участке, который принадлежит компании "Сибуртюменьгаз".

"6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Участок оперативно локализован, в настоящее время ведется утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода. Ведется мониторинг силами предприятия, в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора. От места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 км. Рисков для населения и окружающей среды нет", - говорится в сообщении компании "Сибуртюменьгаз".

Примерная площадь розлива нефтепродуктов - 700 квадратных метров.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы для установления причин и оценки нанесенного вреда экологии

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В Югре горит Обь: из-за аварии на подводном трубопроводе произошел ралив нефти

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Теги: Обь, Сибуртюменьгаз, разлив нефти, пожар



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