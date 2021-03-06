Пожар на подводном нефтепроводе в Югре мог начаться из-за рыбаков

Причиной пожара на подводном нефтепроводе в окрестностях Нижневартовска могла стать искра от проезжавшего мимо снегохода "Буран", на котором передвигались рыбаки, сообщает telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, ранее в соцсетях именно рыбаки сообщили о ЧП. Один из мужчин серьезно пострадал. По данным канала, пострадавший - 60-летний мужчина. У него ожоги лица и спины первой степени.

Пожар в акватории реки Обь произошел 6 марта, в связи с аварией на трубопроводе. Ситуация взята на контроль Росприроднадзором. В ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы ведомства совместно со специалистами окружного управления МЧС для установления причин происшествия и оценки нанесенного вреда экологии.

Участок принадлежит "Сибуртюменьгаз". В компании уже прокомментировали инцидент.

"6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Участок оперативно локализован, в настоящее время ведется утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода. Ведется мониторинг силами предприятия, в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора. От места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 км. Рисков для населения и окружающей среды нет", - говорится в сообщении компании "Сибуртюменьгаз".