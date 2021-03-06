06 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Дмитрий Красноухов (2021) | Фото: regnum.ru

В Екатеринбурге полиция начала проверку из-за попытки похищения журналиста

Полиция начала проверку из-за попытки похищения журналиста Дмитрия Красноухова из кафе "Вилка-Ложка", сообщил Накануне.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"Руководством отдела полиции проведение проверки поручено сотрудникам уголовного розыска. В настоящее время анализируются записи с камер видеонаблюдения и опрашивается персонал учреждения общепита. Видимых телесных повреждений у заявителя не имеется. Сыщики устанавливают более подробные и точные обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщил он.

Напомним, инцидент произошел вечером 5 марта. Журналист обратился в дежурную часть ОП № 7 УМВД по Екатеринбургу, сообщив, что на территории кафе в центре города неизвестные пытались силой вывести его на улицу.

Видеозапись произошедшего попала в соцсети.

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В Екатеринбурге полиция начала проверку из-за попытки похищения журналиста

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Теги: Дмитрий Красноухов, журналист, похищение



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Ранее 06.03.2021 09:27 Мск В Екатеринбурге неизвестные пытались похитить журналиста REGNUM

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