В Екатеринбурге полиция начала проверку из-за попытки похищения журналиста

Полиция начала проверку из-за попытки похищения журналиста Дмитрия Красноухова из кафе "Вилка-Ложка", сообщил Накануне.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"Руководством отдела полиции проведение проверки поручено сотрудникам уголовного розыска. В настоящее время анализируются записи с камер видеонаблюдения и опрашивается персонал учреждения общепита. Видимых телесных повреждений у заявителя не имеется. Сыщики устанавливают более подробные и точные обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщил он.

Напомним, инцидент произошел вечером 5 марта. Журналист обратился в дежурную часть ОП № 7 УМВД по Екатеринбургу, сообщив, что на территории кафе в центре города неизвестные пытались силой вывести его на улицу.

Видеозапись произошедшего попала в соцсети.