Главный инфекционист США похвалил российскую вакцину "Спутник V"

Главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину от COVID "Спутник V", сообщают РИА Новости.

"Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо", - ответил Фаучи.

Также он заявил, что его не беспокоят разговоры о возможных побочных эффектах вакцин.

"Мое беспокойство минимально. Я говорю это потому, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура", - сказал эпидемиолог.