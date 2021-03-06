В Хабаровском крае площадь загрязнения нефтью из-за схода цистерн составила 400 "квадратов"

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова прокомментировала сход цистерн с нефтепродуктами в Хабаровском крае. По ее словам, ситуация находится под контролем, передает корреспондент Накануне.RU.

"С рельсов сошел состав с восемнадцатью цистернами нефтепродуктов, 11 из них опрокинулись. Шесть цистерн пробиты: идет утечка нефтепродуктов — мазута, дизеля. Общая площадь загрязнения оценивается в 400 кв. м. Наши инспекторы вместе со специалистами ЦЛАТИ, природоохранной прокуратурой и Министерством природных ресурсов Хабаровского края разбираются в ситуации. Отобраны пробы воды и почвы. В отношении "РЖД" возбуждено административное расследование", - говорится в сообщении Радионовой в социальной сети "ВКонтакте".

Сотрудники РЖД снимают поврежденное дорожное полотно — около 400 метров. К ликвидации аварии привлечены 43 человека. Бульдозеры проводят обваловку мест утечки, чтобы топливо не попало в ближайший водоем — ручей "Три ключа", впадающий в озеро Болонь.

Напомним, инцидент произошел минувшей ночью. С рельсов сошли 17 вагонов грузового состава. Никто не пострадал. По статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта" было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта"). В РЖД сообщили о возобновлении движения поездов на перегоне Форель - Дальневосточный.