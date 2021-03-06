Путин поручил определить орган власти, который займется защитой семьи и детей

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ до 1 июля определить, какой федеральный орган займется вопросами семьи и детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

Правительство также должно проанализировать практику предоставления господдержки семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и представить предложения по расширению видов и форм такой поддержки. Также по поручению главы государства, необходимо проанализировать региональную практику по профилактике и предотвращению распространения подростковой токсикомании и представить предложения по совершенствованию законодательства для регулирования оборота товаров, использование которых не по назначению может вызывать токсическое опьянение.

Кроме того, требуется рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, а также уточнить в законодательстве полномочия органов опеки и попечительства, разработать меры по повышении квалификации работников опеки, а также утвердить "дорожную карту" по профилактике социального сиротства на 2022–2025 годы, предусмотрев в ней усовершенствование законодательства о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении семейных ценностей.