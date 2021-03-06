Опросы показали ухудшение в оказании медпомощи из-за введенных ограничений

Из-за перепрофилирования многих больниц в "ковидные" и отказа в плановой госпитализации по другим болезням медицинская помощь стала гораздо более труднодоступной. Об этом пишет Форбс.ру по результатам опросов.

Общество "Надежда", работающее с пациентами, страдающими ревматическими заболеваниями, провело опрос, в котором участвовали 250 человек из 54 регионов. У 90% возникли сложности с получением медицинской помощи, 21% получили отказ в госпитализации при обострении хронических болезней, 18% отказали в выдаче направления на госпитализацию, консультацию, обследование.

По результатам опроса сети "Врачи.РФ" (ответили почти 2 тыс. врачей) 90% отметили, что качество лечения пациентов с другими, не связанными с COVID-19, заболеваниями, ухудшилось . При этом 65% считают, что качество лечения ухудшилось, так как сами больные стали меньше обращаться к специалистам.

По словам заместителя медицинского директора "Медси Ксении Шеховцовой, основной причиной сокращения плановой помощи был карантин и ограничительные меры по перемещениям. По ее словам, в 2020 году было оказано примерно на 30% меньше плановой помощи, чем в 2019 году.

В недавнем отчете Счетная палата тоже указала на то, что снижение объемов оказания плановой медицинской помощи было вызвано преимущественно введенными ограничительными мерами .

Мы уже писали о том, что именно труднодоступность медпомощи, а не коронавирус, стала основной причиной роста смертности. Так, за год она выросла на 324 тыс., из которых только 104 тыс. случились из-за коронавируса как основной причины смерти. Остальные 220 тыс., или 68%, - это смерти по другим причинам. Наиболее очевидная - это запреты и ограничения. При этом смертность от коронавируса может быть завышена, так как произошло методологическое изменение учета причин смертности. Ранее если умирали после респираторных вирусных заболеваний, которые обостряли хронические болезни, именно хронические болезни указывали причиной смерти, а не ОРВИ. Теперь же причиной считают вирусную инфекцию. Таким образом, по факту более 70% дополнительных смертей в 2020 году могли быть вызваны неадекватными мерами, затрудняющими медпопощь.