Опросы показали ухудшение в оказании медпомощи из-за введенных ограничений

06 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Больница в Юрюзани (2020) | Фото: Накануне.RU

Опросы показали ухудшение в оказании медпомощи из-за введенных ограничений

Из-за перепрофилирования многих больниц в "ковидные" и отказа в плановой госпитализации по другим болезням медицинская помощь стала гораздо более труднодоступной. Об этом пишет Форбс.ру по результатам опросов.

Общество "Надежда", работающее с пациентами, страдающими ревматическими заболеваниями, провело опрос, в котором участвовали 250 человек из 54 регионов. У 90% возникли сложности с получением медицинской помощи, 21% получили отказ в госпитализации при обострении хронических болезней, 18% отказали в выдаче направления на госпитализацию, консультацию, обследование.

По результатам опроса сети "Врачи.РФ" (ответили почти 2 тыс. врачей) 90% отметили, что качество лечения пациентов с другими, не связанными с COVID-19, заболеваниями, ухудшилось. При этом 65% считают, что качество лечения ухудшилось, так как сами больные стали меньше обращаться к специалистам.

По словам заместителя медицинского директора "Медси Ксении Шеховцовой, основной причиной сокращения плановой помощи был карантин и ограничительные меры по перемещениям. По ее словам, в 2020 году было оказано примерно на 30% меньше плановой помощи, чем в 2019 году.

В недавнем отчете Счетная палата тоже указала на то, что снижение объемов оказания плановой медицинской помощи было вызвано преимущественно введенными ограничительными мерами.

Мы уже писали о том, что именно труднодоступность медпомощи, а не коронавирус, стала основной причиной роста смертности. Так, за год она выросла на 324 тыс., из которых только 104 тыс. случились из-за коронавируса как основной причины смерти. Остальные 220 тыс., или 68%, - это смерти по другим причинам. Наиболее очевидная - это запреты и ограничения. При этом смертность от коронавируса может быть завышена, так как произошло методологическое изменение учета причин смертности. Ранее если умирали после респираторных вирусных заболеваний, которые обостряли хронические болезни, именно хронические болезни указывали причиной смерти, а не ОРВИ. Теперь же причиной считают вирусную инфекцию. Таким образом, по факту более 70% дополнительных смертей в 2020 году могли быть вызваны неадекватными мерами, затрудняющими медпопощь.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Опросы показали ухудшение в оказании медпомощи из-за введенных ограничений

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: медицинская помощь, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети