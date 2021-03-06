06 Марта 2021
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Политика В России Москва
Сергей Удальцов (2020) | Фото: Накануне.RU

Удальцову хотят продлить и ужесточить административный надзор

Полиция направила в Симоновский районный суд Москвы новое исковое заявление об ужесточении административного надзора, которому в настоящее подвергнут координатор Левого Фронта Сергей Удальцов.

Как сообщили в пресс-службе ЛФ, органы полиции просят дополнительно установить в отношении Удальцова ограничение в виде обязательного нахождения дома в период с 22.00 до 6.00 утра, а также запретить выезд в Московскую область (сейчас это разрешено) и увеличить до 4 раз в месяц необходимость отмечаться в отделе полиции по месту жительства.Помимо этого, полиция просит суд продлить надзор в отношении Удальцова еще на полгода – до 26 апреля 2022 года.

На данный момент отбывшему срок по "болотному делу" Удальцову уже запрещено посещение массовых мероприятий, а также выезд из Московского региона. Административный надзор был установлен в отношении Удальцова в октябре 2018 года (после масштабных протестов против повышения пенсионного возраста) сроком на 3 года – до 26 октября 2021 года.

Сергей Удальцов считает новый иск полиции надуманным и незаконным, так как условий административного надзора он не нарушал, а публикация каких-либо сообщение в СМИ ему не запрещена. Он уверен, что данные действия властей направлены на то, чтобы максимально ограничить его общественную активность, так как боятся роста протестных настроений в России в преддверии выборов в Госдуму.

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Удальцову хотят продлить и ужесточить административный надзор

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Теги: Сергей удальцов , административный надзор



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