Евгенический подход: в РПЦ указали на порок ЭКО

РПЦ опубликовала проект документа "Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения" (ЭКО). В нем указана главная морально-этическая проблема ЭКО.

Основная мысль документа состоит в том, что, согласно позиции Церкви, человеческая жизнь начинается с момента зачатия, а при ЭКО специально заготавливают несколько эмбрионов, а затем отбирают только "качественные", а остальные уничтожают или же используют для экспериментов. Это также является является прообразом отбора "качественных" людей и уничтожением "лишних" во взрослом возрасте. РПЦ считает это недопустимым.

По той же причине неприемлемым является и проверка эмбрионов перед переносом в утробу матери на предмет хромосомных аномалий или генетических дефектов - так называемая преимплантационная диагностика. Это является селекцией людей на "перспективных" и "негодных" .

Церковь считает отчасти допустимым только такой метод ЭКО, когда получают один-два эмбриона, и без всякой проверки на генетические дефекты и заморозки их имплантируют в утробу женщине, как при естественном зачатии. При этом отмечается, что супружеским парам, решающимся на ЭКО, следует осознавать: опасность рождения больного ребенка в таком случае выше, чем при естественном зачатии. И они должны быть готовы воспитывать любого ребенка, в том числе и ребенка-инвалида. Учитывая этот риск, супруги должны иметь в себе силы или принять бездетность как особое жизненное призвание, или же усыновить ребенка, но не экспериментировать с зачатыми жизнями, исходя из своих хотений.

РПЦ также отмечает, что совершенствование репродуктивных технологий и их широкое внедрение может привести к разрушению семейно-брачных отношений и семейных ценностей, ведь в зачатии участвуют посторонние люди, а государство, финансирующее ЭКО, таким образом становится фактическим "производителем" ребенка. (О государстве в документе не говорится, но это логически вытекает из метода ЭКО и к тому же является основанием для дальнейшего ювенального надзора за таким "государственным ребенком". - прим. Накануне.RU.)

Документ обсуждался в программе "Стратегия" на радио "Вести ФМ". Один из его авторов священник Роман Тарабрин, врач по образованию, рассказал, что 70-80% естественно зачатых эмбрионов гибнут в самом начале беременности, когда женщина об этом даже не знает. Это своего рода естественный отбор. Предполагается, что гибель большинства эмбрионов связана с хромосомными аномалиями. С увеличением срока беременности этот процент быстро снижается. То есть при естественном зачатии природа сама регулирует процесс таким образом, что дети рождаются почти без генетических дефектов. При ЭКО же вмешивается человек, который производит селекцию эмбрионов и фактически осуществляет евгенические эксперименты , уничтожая "неполноценных" эмбрионов - будущих взрослых людей. Примерно такое же отношение испокон веков сформировалось к смерти: смерть по естественным причинам - это нормально, но по вине человека - это убийство.

Врач, доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова подчеркнула, что у ЭКО есть ряд других негативных последствий, о которых почему-то обычно не говорят. Еще на стадии предподготовки женщина в больших дозах принимает препараты. Это может приводить к проблемам со щитовидной железой, изменению метаболизма, резкому изменению веса и др. При заборе яйцеклеток случаются травмы: мочевого пузыря, кишечника, сосудов. Она отметила, что 30-40% попыток ЭКО неудачные, и многие женщины делают ЭКО несколько раз. Иногда это даже приводит к расстройствам психики. Она считает, что многие женщины преждевременно прибегают к ЭКО.

"Последнее время ставят бесплодие, если женщина за год-полтора не забеременела. Ее ставят на учет и предлагают ЭКО, не думая о том, что в XXI веке есть новые технологии лечения бесплодия. Естественно рожденный ребенок - это меньший риск рождения больного ребенка. А для женщины воздействие мощной дозы гормонов часто приводит к онкозаболеваниям. Не нужно спешить. Женщинам нужно объяснять", - сказала врач.

По ее мнению, то, с чем могла бы согласиться Церковь, нереализуемо в силу самого метода ЭКО.

Эксперт Гиппократовского медицинского форума Инна Ямбулатова подтвердила мнение Филатовой о невыполнимости условий РПЦ. Она сообщила, что успех рождения ребенка при ЭКО составляет всего лишь 33%, а от 50% до 80% эмбрионов заведомо "негодны". Ведь на ЭКО приходят женщины уже с проблемами со здоровьем. И только селективный подход позволяет выбрать "качественного" эмбриона. То есть это всегда выбор лучших и уничтожение худших. И если не вмешиваться, то будут рождаться больные дети. А если убивать, то это евгенические эксперименты. То есть сам метод ЭКО внутренне порочен и неизбежно ухудшает здоровье женского организма.

"Что касается заявлений, что радость материнства должна быть доступна и люди не могут понести крест бесчадия. Коллеги, но люди не могут понести крест без курения, без алкоголя. Мы же не будем это благословлять", - сказала Ямбулатова.

Отметим, что власти широко рекламируют ЭКО. Всего в России ежегодно после ЭКО рождаются порядка 30 тысяч детей. Это значит, что еще большее число "некачественных" эмбрионов убивают. РПЦ указывает на то, что это прообраз будущего отношения ко всем людям.