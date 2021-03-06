06 Марта 2021
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Павел Воля (2016) | Фото: youtube.com

Телеканал ТНТ вырезал шутки Павла Воли о "дворце в Геленджике"

Телеканал ТНТ вырезал из выпуска Comedy Club от 26 февраля полутораминутную часть монолога Павла Воли, в котором он шутит про "дворец в Геленджике" из фильма оппозиционера Алексея Навального, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее ТНТ удалил из шоу "Однажды в России" пародии на пропагандистов.

Отметим, что сам Путин ранее сам пошутил про "дворец" во время встречи с волонтерами проекта "Мы вместе".

Напомним, в расследовании Алексея Навального говорится, что на мысе Идокопас находится "дворец Путина" – частная территория, которая, якобы, через номинальных владельцев фактически принадлежит президенту России. Сам Владимир Путин опроверг эту версию. Он заявил, что ни он, ни его родственники никогда юридически не владели этой недвижимостью. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике.

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Телеканал ТНТ вырезал шутки Павла Воли о "дворце в Геленджике"

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Теги: Павел Воля, дворец Путина, дворец в Геленджике, ТНТ, Comedy Club



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