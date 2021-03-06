06 Марта 2021
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Максим Орешкин (2019) | Фото: Госдума РФ

Максим Орешкин заразился коронавирусом

Помощник президента России 38-летний Максим Орешкин заразился коронавирусом.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса, передает корреспондент Накануне.RU. Он пожелал Орешкину здоровья и сообщил, что помощник президента находится на связи.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 11 022 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 441 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 15 027 человек.

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Максим Орешкин заразился коронавирусом

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Теги: Максим Орешкин, Михаил Мишустин, коронавирус



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