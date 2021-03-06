06 Марта 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО
(2004) |

РЖД о сходе цистерн с нефтепродуктами: угрозы загрязнения нет

Движение поездов на перегоне Форель - Дальневосточный в Хабаровском крае, где произошел сход 17 цистерн с нефтью, полностью восстановлено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Поезда возобновили движение в 17.35 по местному времени (10.35 по мск).

"Поезд №667 Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск был возвращен в Комсомольск-на-Амуре, пассажиры обеспечены питанием, им производится возврат средств и переоформление проездных документов без удержания дополнительных платежей и сборов. Поезда №351 Советская Гавань - Владивосток и №352 Владивосток - Советская Гавань следуют по своим маршрутам с задержками 4 часа 15 минут и 7 часов соответственно. В пути следования время задержки может быть сокращено", - говорится в сообщении.

Напомним, изначально сообщалось о сходе 18 цистерн с нефтью, и что 10 из них опрокинулись. В пресс-службе РЖД уверяют, что угрозы распространения нефтепродуктов нет.

"В четырех цистернах была обнаружена капельная течь нефтепродуктов, железнодорожниками организована локализация места разлива (обваловка). На месте происшествия работают экологи Дальневосточной железной дороги и Центра Экоспас" - говорится в сообщении.

По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта").

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РЖД о сходе цистерн с нефтепродуктами: угрозы загрязнения нет

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Теги: цистерна, сход с рельсов, нефть



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Ранее 05.03.2021 21:25 Мск В Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью

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