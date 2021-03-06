Бывший спикер думы Александровского городского округа не смогла оспорить решение о своей отставке

Бывший спикер думы Александровского городского округа Марина Зимина не смогла оспорить решение депутатов о прекращении полномочий председателя, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, дума округа приняла решение об отставке Зиминой в январе текущего года. В муниципалитете обострился политический конфликт после очередного срыва конкурса на должность главы муниципалитета. Заседание, на котором было принято это решение, прошло на улице. В здание администрации их попросту не пустили неизвестные, устроив потасовку.

Новым спикером депутаты выбрали Людмилу Белецкую.