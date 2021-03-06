06 Марта 2021
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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Бывший спикер думы Александровского городского округа не смогла оспорить решение о своей отставке

Бывший спикер думы Александровского городского округа Марина Зимина не смогла оспорить решение депутатов о прекращении полномочий председателя, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, дума округа приняла решение об отставке Зиминой в январе текущего года. В муниципалитете обострился политический конфликт после очередного срыва конкурса на должность главы муниципалитета. Заседание, на котором было принято это решение, прошло на улице. В здание администрации их попросту не пустили неизвестные, устроив потасовку.

Новым спикером депутаты выбрали Людмилу Белецкую.

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Бывший спикер думы Александровского городского округа не смогла оспорить решение о своей отставке

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Теги: Марина Зимина, председатель думы, Александровск, Людмила Белецкая, отставка, досрочное лишение полномочий



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