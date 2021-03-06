06 Марта 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Премьер Словакии отказался возвращать "Спутник V", поскольку вакцина нужна им самим

Словакия нуждается в вакцине "Спутник V", а потому не станет возвращать ее в Россию, сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Словакии Игорь Матович, передает корреспондент Накануне.RU.

"Спутник V не улетит обратно в Россию, и будет спасать жизни в Словакии, где он крайне необходим. И, по правде говоря, я бы никогда не отдал его и не позволил вернуть вакцину назад. Никогда", - написал он.

Ранее некоторые политики страны раскритиковали закупку российской вакцины, после этого Игорь Матович получил от производителей предложение об отмене договора без каких-либо санкций. Политик отметил, что после того, как россияне предложили вернуть "Спутник" без каких либо санкций, те, кто кричал про "гибридную войну России" и "геополитическое оружие России", внезапно замолчали.

"Мы не можем отвергнуть охрану наших людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России… Я не убийца",— написал Макович добавив, что при этом Словакия остается крепкой составной частью Евросоюза.

Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" 1 марта до регистрации препарата в ЕС. 4 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу "Спутника V".

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Премьер Словакии отказался возвращать "Спутник V", поскольку вакцина нужна им самим

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Теги: Спутник V, вакцина, коронавирус, Словакия, Игорь Матович



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