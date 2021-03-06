В Екатеринбурге неизвестные пытались похитить журналиста REGNUM

В Екатеринбурге неизвестные пытались похитить журналиста уральской редакции ИА REGNUM Дмитрия Красноухова из кафе "Вилка Ложка", расположенного в центре города, недалеко от Театра оперы и балета.

Инцидент произошел поздно вечером 5 марта. Двое мужчин подошли к нему со спины и попытались силой вывести из помещения. Третий человек находился на некотором расстоянии от нападавших. Дмитрия пытались испугать, заявляя, что он якобы является "закладчиком", и угрожали расправой. Завязалась потасовка, на шум прибежали сотрудники кафе и неизвестные поспешно покинули заведение.

Как сообщил Накануне.RU сам Дмитрий, он пока не знает, связана ли эта попытка похищения с какими-то его публикациями, но не исключает, что похитители пытались воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста.

"Заявление в полицию написано. Пока я не могу связать этот инцидент с какой-то моей публикацией. Я часто поднимаю неудобные темы, но мы делаем это корректно. Однако, если это так - то это воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста и это возмутительно", - высказался журналист.