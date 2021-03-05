Собянин снимает режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет с 8 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил об отмене режима самоизоляции для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания, передает корреспондент Накануне.RU.

Ограничения будут сняты с 8 марта. Решение принято в связи с улучшением ситуации с пандемией коронавируса.

"Правда, мы видим и тревожные сигналы, которые приходят из Бразилии и некоторых европейских стран. Но у нас все достаточно стабильно. Дай Бог, чтобы так было и дальше. Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза. Мы уже сняли большое количество ограничений. Работают общепит, музеи, театры и кино. Растет активность горожан, причем с хорошей динамикой. Все больше и больше пассажиров пользуется общественным транспортом", - сообщил он.

По словам мэра, к нему очень часто поступают вопросы от людей старшего поколения, когда будут разблокированы социальные карты.

"Действительно, есть такая возможность – принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты", - отметил мэр, добавив, что пенсионеры по-прежнему остаются в зоне риска, а потому, по возможности, им следует воздержаться от поездок.