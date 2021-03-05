Спутник V - вторая по популярности вакцина от коронавируса в мире

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" заняла второе место по популярности, сообщили в своем Twitter создатели препарата, передает корреспондент Накануне.RU.

"Спутник V" в настоящее время является второй по популярности в мире ковидной вакцины с точки зрения нормативных утверждений. Спасибо вам за этот вотум доверия!" - говорится в сообщении.

Первое место занимает препарат британско-шведской компании AstraZeneca, а третье - вакцина производства американской компании Pfizer.

Напомним, что Спутник V стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Препарат разработали в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи на основе вектора аденовируса человека. В настоящий момент вакцина зарегистрирована уже в 45 странах с населением свыше 1,1 млрд человек.