В Китае открылась сессия ВСНП - Поднебесная возвращается к обычной жизни?

В Пекине открылось заседание 4-й сессии 13-го созыва заседания Всекитайского Собрания Народных представителей. ВСНП условно называют китайским парламентом, хотя, строго говоря, по своей сути он больше похож на Верховный Совет, работавший во времена СССР. Этот орган, согласно конституции КНР, является высшим органом государственной власти в стране. Делегаты отбираются по всей стране, причём принцип избрания не только территориальный — отдельные группы созданы из представителей армии или национальных меньшинств. ВСНП выбирает руководителей страны, перед этим органом отчитывается о своей работе правительство.

В прошлом году заседание сессии ВСНП было перенесено на несколько месяцев, нынешнее проведение мероприятия в срок — уже оптимистичный показатель, свидетельствующий о том, что эпидемиологическая ситуация уже под контролем.

Сегодня с докладом выступил премьер Госсовета Ли Кэцян. Как передаёт "Жэньминь жибао", он выделил следующие итоги работы за прошлый год. Д- остигнуты значительные стратегические результаты в борьбе с эпидемией.

- Китай стал единственной страной с положительным экономическим ростом среди основных экономик мира.

- Годовой рост ВВП КНР оказался самым низким за все последние годы, однако составил 2.3%.

- Особо отмечено снижение налогов: нагрузка на субъекты рынка снижена на более чем 2,6 трлн. юаней.

- В городах и поселках было создано 11,86 млн. рабочих мест.

Несмотря на достигнутые успехи, ситуация с контролем и профилактикой эпидемии внутри Китая по-прежнему нуждается в улучшении, а фундамент для восстановления экономики еще не прочен. Власти заявляют о постепенном повышении пенсионного возраста, хотя параллельно повышается и охват населения системой пенсионного обеспечения. в текущем году показатель участия в базовом пенсионном страховании должен достичь 95%.

Среди показателей на 2021 год вновь назван рост ВВП на 6% (напомним, в прошлом году целевой показатель не озвучивался, что многие наблюдатели сочли началом заката китайской экономики).

"Предлагаемая цель экономического роста в этом году установлена ​​на уровне более 6% с учетом многих факторов. Один из них - нынешнее восстановление экономики. Начиная со второго квартала прошлого года экономика КНР постепенно восстанавливается и продолжает улучшаться с третьего и четвертого кварталов. Ожидается, что в этом году экономика в целом сохранит стабильную работу" - приводит издание "Пэнпай синьвэнь" высказывание член группы партийного руководства Исследовательского бюро Государственного совета Сунь Гоцзюня.