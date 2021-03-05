05 Марта 2021
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Одноклассники (2012) | Фото:

СМИ: "Одноклассники" оштрафованы на 4 млн рублей за неудаление информации об акциях 23 января

Мировой суд в Москве оштрафовал соцсеть "Одноклассники" на 4 млн руб. за отказ удалить призывы к участию в акциях, прошедших 23 января этого года. Было составлено два протокола – оба по по ч. 2 ст. 13.14 КоАП. По каждому штраф составил 2 млн руб., передает New Times.  

Ранее Роскомнадзор сообщал, что предупредил социальные сети о необходимости удалять подобную информацию. В надзорном ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн руб. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

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СМИ: "Одноклассники" оштрафованы на 4 млн рублей за неудаление информации об акциях 23 января

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Теги: одноклассники, штраф, соцсеть



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