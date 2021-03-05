В Челябинске в подземном переходе на площади Революции рухнула облицовка

В Челябинске обрушилась облицовка в подземном пешеходном переходе на площади Революции.

"Надеюсь все живы. Но облицовка может еще отпадать… Это спуск в подземный переход под пр. Ленина со стороны ТЮЗа. Голову пробьет мгновенно. Дети ходят", - сообщил предприниматель Денис Ни.

В пресс-службе администрации города Накануне.RU сообщили, что на место падения плитки в пешеходном переходе выехала бригада рабочих.

"Все меры безопасности для пешеходов будут соблюдены", - подчеркнули в мэрии.