Возле Новоуральска откроют хранилище радиоактивных отходов

Росатом разрешил начать эксплуатацию оборудованного недалеко от Новоуральска хранилища радиоактивных отходов. Об этом сообщает портал EVO-RUS.COM.

Ожидается, что близ уральского ЗАТО будут хранить отходы 3-го и 4-го классов опасности. Изначально заключение сделал Ростехнадзор, после чего госкорпорация выдала соответствующее разрешение национальному оператору.

В настоящее время последнему предстоит получить лицензию Ростехнадзора, чтобы начать эксплуатировать хранилище. После на объекте начнутся работы.