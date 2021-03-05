05 Марта 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Награждение (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске в преддверии Дня города отметили выдающихся горожан

В Нижневартовске в преддверии Дня города жителей отметили федеральными, окружными и городскими наградами. Среди награжденных –медицинские работники, представители нефтяной и газоперерабатывающей промышленности, учителя, энергетики, строители, транспортники, предприниматели, сообщили Накануне.RU в мэрии

Присутствовавший на торжественной церемонии награждения заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов поздравил вартовчан с присвоением высоких званий, вручил грамоты и благодарности, а также передал послание главы региона.

"Я очень тепло отношусь к Нижневартовску и людям, которые живут в этом городе. Знаю, что ваш город нередко называют Советским Союзом в миниатюре, потому что здесь в мире и согласии живут представители более 100 национальностей. Нижневартовск добивается успехов по многим направлениям и уверенно смотрит в будущее. Благодарю вас за труд на благо Нижневартовска и всей Югры! По себе знаю, что такое работа в северных непростых условиях. Ценю вашу стойкость и преданность нашей югорской земле", - процитировал губернатора Шувалов.

За высокие производственные достижения и плодотворный труд благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ объявлена заместителю главы города, директору департамента жилищно-коммунального хозяйства Максиму Коротаеву. За многолетний эффективный труд, значительный вклад в развитие здравоохранения, образования и нефтяной промышленности почетные грамоты думы Югры вручил председатель окружного парламента Борис Хохряков.

"Сегодня Нижневартовск стал настоящим центром культуры и спорта. В городе создаются все условия для развития молодёжи, - сказал Хохряков. – Проектируется 45-й микрорайон, думаю, пройдет несколько лет и жители уже 50-х, 60-х микрорайонов скажут вам "спасибо", тем, кто сегодня стоит у руля города, тем, кто его развивает".

Награждение(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Награждение(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Главной награды Нижневартовска – знака "За заслуги перед городом Нижневартовском" – удостоены директор Нижневартовского строительного колледжа Александр Десятов, председатель общественной организации Татарской национально-культурной автономии города Нижневартовска "Мирас" (Наследие) Рафаил Мухаметзянов, председатель городской контрольно-счетного органа муниципального образования счетной палаты Светлана Суханова.

"Горда тем, что удостоена такой высокой награды, - сказала Светлана Суханова. – Хочу выразить благодарность всем, кто одобрил мой труд и труд моего коллектива. Бесценна помощь руководства города в лице главы муниципалитета и депутатов, которую они нам всегда оказывали. Счетной палате в этом году исполняется 20 лет, столько же лет я ее возглавляю. Мы готовы и дальше работать на благо Нижневартовска".

Глава Нижневартовска Василий Тихонов в своём выступлении подвел краткие итоги перед днем рождения города: построена и открыта самая большая школа в Югре – лицей №1 имени Пушкина на 1,7 тыс. мест, большое внимание уделено благоустройству общественных пространств, освоены все окружные и федеральные средства.

"Иногда задаю коллегам вопрос: "А город у нас большой или маленький?" Хочу познакомить вас со статистикой: 93% российских городов меньше, чем наш Нижневартовск. Поэтому судите сами, маленький он или большой, - подчеркнул Василий Тихонов. – И вторая цифра: почти 400 млрд руб. налоговых отчислений ежегодно из города перечисляются в федеральный бюджет, если посчитать на душу населения, то никто не делает такие отчисления. Уверен, сегодня в этом зале собрались те, кто успешен в своем деле и предан Нижневартовску. Желаю вам новых успехов, а городу – яркого интересного будущего".

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В Нижневартовске в преддверии Дня города отметили выдающихся горожан

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Теги: Василий Тихонов, Борис Хохряков, Вадим Шувалов



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