"Скорее ад замерзнет": Литва отказалась выдать Тихановскую Белоруссии

Литва отказалась выдать Белоруссии экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую.

"Белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", — заявил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.

По словам министра, все преследуемые режимами демократические силы найдут надежное убежище в Литве и будут в стране как за каменной стеной, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Белоруссия инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты. 5 марта Генпрокуратура республики направила своим литовским коллегам запрос о выдаче Тихановской.

Напомним, она объявлена в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя. В декабре Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело против Тихановской по факту создания экстремистского формирования и заговора с целью захвата власти.

Также Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России. В МВД РФ при этом заявили, что уголовных дел против нее не возбуждалось, а в списке разыскиваемых лиц она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.