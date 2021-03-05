Суд на три месяца приостановил строительство стартовой площадки "Ангары" на космодроме Восточный

Строительство стартового комплекса для тяжелой ракеты "Ангара" на космодроме Восточный приостановлено на 90 суток по решению Арбитражного суда Амурской области.

К административной ответственности привлечено ООО "ПСО "Казань", которое как раз и ведет строительство площадки. Компанию признали нарушившей ч. 3 ст. 9.5 Кодекса об административных правонарушениях России, передает РИА Новости. Данная статья подразумевает, что ответственное лицо продолжило работы после того, как были выявлены нарушения, при этом актов об устранении этих нарушений не предъявила. У компании есть 10 дней на обжалование решения.

Иск в арбитраж подал 119 отдел государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России.

В компании отметили, что не подали акты вовремя из-за пандемии и промедления подрядчиков, а решение арбитража обжалуют.

На недавней встрече Владимира Путина и Дмитрия Рогозина последний заявил, что в этом году планируется один пуск легкой "Ангары" и два пуска облегченного варианта ракеты-носителя.