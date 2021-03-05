Суд на три месяца приостановил строительство стартовой площадки "Ангары" на космодроме Восточный

05 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Дальневосточный ФО В России
космодром Восточный, строительство (2013) | Фото: ampravda.ru

Суд на три месяца приостановил строительство стартовой площадки "Ангары" на космодроме Восточный

Строительство стартового комплекса для тяжелой ракеты "Ангара" на космодроме Восточный приостановлено на 90 суток по решению Арбитражного суда Амурской области.

К административной ответственности привлечено ООО "ПСО "Казань", которое как раз и ведет строительство площадки. Компанию признали нарушившей ч. 3 ст. 9.5 Кодекса об административных правонарушениях России, передает РИА Новости. Данная статья подразумевает, что ответственное лицо продолжило работы после того, как были выявлены нарушения, при этом актов об устранении этих нарушений не предъявила. У компании есть 10 дней на обжалование решения.

Иск в арбитраж подал 119 отдел государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России.

В компании отметили, что не подали акты вовремя из-за пандемии и промедления подрядчиков, а решение арбитража обжалуют.

На недавней встрече Владимира Путина и Дмитрия Рогозина последний заявил, что в этом году планируется один пуск легкой "Ангары" и два пуска облегченного варианта ракеты-носителя.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд на три месяца приостановил строительство стартовой площадки "Ангары" на космодроме Восточный

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ангара, космодром восточный, подрядчик, арбитражный суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


‡аказать mfp m132nw в интернет-магазине бытовой техники и электроники www.mvideo.ru