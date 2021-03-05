Власти Китая объявили о постепенном повышении пенсионного возраста

Китай объявил о постепенном повышении пенсионного возраста в стране – это произойдет в период с 2021 по 2025 годы (14-я пятилетка). О планах правительства по реформации пенсионной системы объявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на сессии Всекитайского собрания народных представителей.

По словам Кэцяна, основным пенсионным страхованием по старости планируется обеспечить до 95% населения. Для поддержания демографического баланса власти также намерены повышать уровень рождаемости "до адекватного" и совершенствовать социальное обеспечение, передает "Интерфакс".

Сейчас в Китае мужчины выходят на пенсию в 60-летнем возрасте, женщины – в 55-летнем (как в России до знаменитой и скандальной пенсионной реформы). Однако пенсионная система страны сильно отличается от той, к которой привыкли российские пенсионеры. Размер выплат от государства может сильно отличаться в зависимости от того, где и как работал человек: сотрудники госпредприятий, чиновники получают больше, чем крестьяне, а пенсионные фонды формируются на уровне провинций/регионов, поэтому иногда разница между пенсиями людей из двух разных провинций может достигать восьми раз.

Демографический состав в КНР имеет свои особенности: политика по сдерживанию рождаемости "одна семья – один ребенок" привела к старению населения, в результате которого в 2035 году два работающих человека будут содержать одного пенсионера, к середине века пенсионерами будет больше трети населения Китая.