В Перми оперный театр отрицает получение своим сотрудником взятки в рамках "Дягилевского фестиваля"

В Перми представители театра оперы и балета опровергли информацию о даче взятки его сотруднице, курирующей Дягилевский фестиваль, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Информация об этом появилась в telegram-канале "Подковёрка". По его данным, уголовное дело возбуждено 1 марта. Речь идёт о том, что одному из бизнесменов вменяют дачу взятки сотруднице театра Анне Касимовой. Якобы в 2017-19 гг. в рамках Дягилевского фестиваля ради "повышения прибыли от работы и содействия в заключении контрактов с подконтрольными ему организациями" предприниматель якобы передал этой сотруднице 700 тыс. руб.

"Театр узнал об этой информации, как и все, из сообщения в телеграм-канале. От лица Анны Касимовой готовится заявление в полицию о распространении клеветы", - сообщили Накануне.RU в театре.

Получить комментарий краевого управления СКР к моменту публикации не удалось.