В Тюменской области пострадавшие от радиации получат единовременную выплату

В Тюменской области к 26 апреля участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и семьи жертв этих аварий и катастроф получат единовременную выплату, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Выплаты полагаются гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации; инвалидам вследствие воздействия радиации; гражданам из подразделений особого риска – в размере 2 500 рублей; участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участникам ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча –в размере 2 000 рублей; членам семьи погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участников ликвидации аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, граждан из подразделений особого риска из числа детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца (имеющих право на ее получение), – в размере 2 000 рублей.