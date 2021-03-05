В Минцифры заверили, что россияне не останутся без интернета

Россияне не останутся без домашнего интернета, заявил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров.

Ранее РБК сообщило о том, что 11 марта в России закончится действие 10-летних разрешений на частоты 3,4-3,6 ГГц для оказания услуг фиксированного беспроводного доступа в Интернет. Операторам придется отключить свои сети.

Канцуров заверил, что в ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, где будет рассмотрен данный вопрос.

По его словам, операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот, но для этого должны вовремя поменять абонентское оборудование. Перебои со связью могут только небольшого числа пользователей. По данным Канцурова, речь о нескольких тысяч в разных регионах, пишет РИА Новости.