05 Марта 2021
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Происшествия За рубежом
Айза Долматова (2015) | Фото:

СМИ сообщили о задержании на Бали бывшего мужа российской блогерши Айзы

Россиянина и гражданку Украины задержали на острове Бали (Индонезия). Их подозревают в подделке ПЦР-тестов на коронавирус. По данным Telegram-канала Baza, правоохранительные органы насторожил внешний вид тестов путешественников при въезде в страну. При проверке оказалось, что в указанной в документах больнице тестов паре не делали, а значит речь может идти о подделке.

Baza пишет, что речь идет о Дмитрии Анохине – это бывший супруг популярной российской блогерши Айзы (экс-жена рэпера Гуфа), у пары есть общий ребенок. Из рассказов Айзы известно, что Дмитрий занимается серфингом и много времени проводит на Бали.

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СМИ сообщили о задержании на Бали бывшего мужа российской блогерши Айзы

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Теги: подделка, пцр-тест, бали



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