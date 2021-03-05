СМИ сообщили о задержании на Бали бывшего мужа российской блогерши Айзы

Россиянина и гражданку Украины задержали на острове Бали (Индонезия). Их подозревают в подделке ПЦР-тестов на коронавирус. По данным Telegram-канала Baza, правоохранительные органы насторожил внешний вид тестов путешественников при въезде в страну. При проверке оказалось, что в указанной в документах больнице тестов паре не делали, а значит речь может идти о подделке.

Baza пишет, что речь идет о Дмитрии Анохине – это бывший супруг популярной российской блогерши Айзы (экс-жена рэпера Гуфа), у пары есть общий ребенок. Из рассказов Айзы известно, что Дмитрий занимается серфингом и много времени проводит на Бали.