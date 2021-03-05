05 Марта 2021
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инновационный полувагон УВЗ (2021) | Фото: Накануне.RU

УВЗ передал заказчику 40-тысячный инновационный полувагон

В год 85-летия на "Уралвагонзаводе" (входит в госкорпорацию "Ростех") прошла торжественная церемония выхода с конвейера 40-тысячного инновационного полувагона модели 12-196-02. В ходе мероприятия был подписан паспорт изделия, передает корреспондент Накануне.RU.

Производство полувагона 12-196-02 стартовало ещё в 2015 г. специально для перевозки массовых неагрессивных грузов, которые не требуют защиты от атмосферных осадков. От своего предшественника – модели 12-196-01 он отличается увеличенным объемом кузова с 88 м³ до 94 м³, причем габариты вагона делают процесс разгрузки универсальным для всех моделей вагоноопрокидывателей и манипуляторов. Грузоподъемность полувагона составляет 75 т, а пробег до первого деповского ремонта 500 тыс. км.

УВЗ, вагоны, цех(2021)|Фото: Накануне.RU

УВЗ(2021)|Фото: Накануне.RU

Инновационный полувагон установлен на тележку модели 18-194-1 с увеличенной нагрузкой 25 тс и межремонтным пробегом 500 тыс. км, которая в сравнении с ранее используемыми моделями снижает износ железнодорожного пути при движении состава. Курсировать новые разработки будут по железным дорогам колеи 1520 государств СНГ, Эстонии, Латвии, Литвы и Грузии.

"Учитывая многолетний опыт работы конструкторского бюро при создании подвижного состава, в данной конструкции вагонов учтены все инновационные идеи и технические решения, созданные уральской конструкторской школой. Грузовой вагон полностью соответствует требованиям по инфраструктуре, а также обеспечивает все требования по безопасности в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза. Выпуск 40-тысячного вагона означает, что наш подвижной состав востребован на колее 1520 и потребители достойно оценивают его функциональные свойства. Это хорошая оценка труда конструкторов и производственников. Будем стараться держать эту марку", – поздравил работников завода генеральный директор Уральского конструкторского бюро вагоностроения Александр Баранов.

инновационный полувагон УВЗ(2021)|Фото: Накануне.RU

инновационный полувагон УВЗ(2021)|Фото: Накануне.RU

Паспорт изделия был подписан начальником управления технического контроля НПК "Уралвагонзавод" Сергеем Очтриковым и старшим инспектором-приемщиком инспекторского цеха приемки вагонов и комплектующих Григорием Поляниным.

А исполняющий обязанности главного инженера "Уралвагонзавода" Павел Слободяник рассказал о планах УВЗ по выпуску железнодорожной техники на юбилейный 85 год. На сегодняшний день сформированный на 2021 г. портфель заказов составляет 15 тыс. единиц подвижного состава, более половины из которых – инновационные подвижные составы. В дальнейшем часть мощностей "Уралвагонзавода" будет перепрофилирована на платформы. На данный момент одна из платформ уже проходит этапы сертификации для увеличения количества заказов.

инновационный полувагон УВЗ(2021)|Фото: Накануне.RU

инновационный полувагон УВЗ(2021)|Фото: Накануне.RU

Помимо этого планируется создание новой линейки инновационного подвижного состава, который, как обещает руководство УВЗ, достойно покажет себя на пространстве 1520. Более того, для улучшения эффективности перевозочного процесса завод уже работает над вагоном с повышенной силовой нагрузкой в 27 т, с тепловыми вагонами.

"Сегодня эти вагоны спроектированы, изготовлены опытные образцы, завершен цикл заводских испытаний, и последний этап, который предстоит пройти, это сертификация в 2021 г. и ходовые динамические испытания. И мы надеемся, что серийное производство начнется уже в следующем году", – заявил Павел Слободяник.

Что же касается полувагона модели 12-196-02, то модернизация непрерывно продолжается, а процесс постепенного улучшения изначально был расписан в проекте.

"Мы постоянно отслеживанием работу модели с точки зрения безопасности и своевременно принимаем меры. На сегодняшний день обновленные конструктивные решения проходят испытания, которые будут завершены в 2021 г. И новые решения будут включены, например, в ходовые части", – заключил Слободяник.

Напомним, что на УВЗ изготавливают и другие виды инновационной железнодорожной продукции: вагоны-хопперы, думпкары, платформы, цистерны.

УВЗ(2021)|Фото: Накануне.RU

УВЗ, вагоны, цех(2021)|Фото: Накануне.RU

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УВЗ передал заказчику 40-тысячный инновационный полувагон

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Теги: инновационный полувагон, Уралвагонзавод



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