На озере Увильды в Челябинской области задержали браконьеров

В Челябинской области на озере Увильды задержали браконьеров с уловом на 260 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологиии.

Двое мужчин ловили рыбу с помощью сетей. У них было обнаружено две щуки, 60 сигов и 30 рипусов. Ущерб составил 260 тыс. руб.

В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

"Ловля рыбы сетями запрещена законом. Подобные деяния влекут за собой привлечение лица к уголовной ответственности с назначением наказания в виде штрафа и конфискацией орудия преступления", - отметил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.