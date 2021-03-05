Норвегия присоединилась к санкциям ЕС по Навальному

Норвегия присоединяется к санкциям, введенным Евросоюзом по делу Алексея Навального.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД королевства, будут приняты идентичные меры.

2 марта Евросоюз ввел санкции в отношении должностных лиц из России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Пока в список попали четверо человек: генпрокурор Игорь Краснов; глава СК РФ Александр Бастрыкин; начальник Росгвардии Виктор Золотов; глава ФСИН Александр Калашников.