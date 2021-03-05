В больнице №23 Екатеринбурга появились новые аппараты ИВЛ. Помог Фонд святой Екатерины

В центральной городской клинической больнице №23 Екатеринбурга установили три новых аппарата искусственной вентиляции легких марки экспертного уровня за 5 млн 250 тысяч рублей. Финансирование взял на себя Фонд святой Екатерины.

Как сообщили Накануне.RU в фонде, сегодня оборудование было передано врачам, аппараты ИВЛ начнут работать уже завтра утром. Сейчас сотрудники отделения анестезиологии и реанимации проходят инструктаж.

Аппараты Zisline MV300 имеют широкий набор режимов вентиляции легких и позволяют вести мониторинг газообмена и метаболизма как у взрослых, так и у детей.

"Опыт работы с оборудованием этой марки показал, что по соотношению "цена-качество" оно медперсонал устраивает. Сегодня мы имеем унифицированный парк аппаратуры. Есть приборы слежения этой же фирмы с одинаковым интерфейсом, что ускоряет работу врачей. Спасибо Фонду святой Екатерины, который нам помогает оснащать реанимацию и облегчает жизнь пациентов, поступающих к нам не в самом лучшем состоянии. Имея в арсенале такие приборы, повышаются шансы на выздоровление пациентов", - прокомментировал главный врач центральной городской клинической больницы №23 Вадим Юдин.

С апреля 2020 года ЦГКБ №23 работает в особом режиме, оказывая помощь пациентам с травмами и другими неотложными состояниями, не связанными с пандемией. Кроме жителей Екатеринбурга, больница принимает и пациентов из других городов Свердловской области. Это привело к серьезному увеличению нагрузки, и круглосуточное использование оборудования сказалась на его рабочем состоянии.

"Коронавирус не отменил другие проблемы жителей города со здоровьем. "Чистые" зоны тоже работают в достаточно жестком режиме, оборудования не хватает. Учредители Фонда святой Екатерины продолжают масштабный проект поддержки врачей, и покупка аппаратов ИВЛ - необходимый шаг в этой работе", - отметил директор фонда Александр Андреев.

Напомним, что в ближайшее время в Екатеринбург прибудут 25 машин скорой медицинской помощи, которые Фонд святой Екатерины закупил в начале этого года. Общий объем помощи, направленный учредителями фонда Андреем Козицыным, Игорем Алтушкиным и Андреем Симановским на борьбу с пандемией коронавируса составляет более 1,5 млрд рублей.